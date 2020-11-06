Пятница, 6 Ноября 2020 19:40

АрмИнфо.Американская компания Beringer AERO сегодня в письме уведомила Армянский национальный комитет Америки (ANCA) о том, что приостановила поставки комплектующих для турецких беспилотников, которые широко используются азербайджанской армией для уничтожения мирного населения и гражданской инфраструктуры Арцаха и Армении.

Ранее ANCA обнаружил наличие <Герметичных топливных резервуаров> Beringer в турецких ударных дронах Bayraktar. Эти сведения нашли место в информационном бюллетене, который был широко распространен среди правительственных чиновников и политических кругов в Вашингтоне.

Также ANCA сообщает, что компания Beringer имеет представительства в Гринвилле, Южной Каролие, в Талларе и во Франции.