Пятница, 6 Ноября 2020 19:38

АрмИнфо. Каринтагцы вновь доказали, что являются героями. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Они новые Зейтунцы в армянской истории. Благодаря таким как вы, мы победим”, - подчеркнул Ованнисян.