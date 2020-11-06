Пятница, 6 Ноября 2020 19:21

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к гражданам страны.

Саркисян, в частности, отметил: "Более месяца Арцах, Армения, весь армянский народ ведут отечественную войну, войну, развязанную Азербайджаном и Турцией, войну также против международного терроризма.

Наши храбрые военные и добровольцы сражаются самоотверженно, не щадя своих жизней. Сражаются во имя свободы и достоинства, во имя Отечества.

Выражаю своё соболезнование всем семьям погибших. В этой войне победа для нас означает защитить наш дом, нашу культуру, наши ценности, нашу веру, означает также сделать всё, чтобы не было второго геноцида, означает также войну во имя памяти наших героев, наших павших храбрецов:

Начавшаяся почти 30 лет назад отечественная война продолжается. Меня часто спрашивали, как мы смогли, с незалеченными от землетрясения ранами, разрушенной экономикой и почти в безоружном состоянии, победить 30 лет назад. Наверное, кому-то наша победа казалась действительно невозможной. Но не нам. 30 лет назад у нас не было сильной экономики, дорог, топлива, не было в достаточном количестве оружия. Однако мы победили, потому что у нас было самое могучее оружие - мы сами, наше единство.

И сегодня некоторые меня спрашивают, какова гарантия нашей сегодняшней победы. Мой ответ не изменился - наше единство. Хочу призвать наши политические силы, политических и общественных деятелей быть сплоченными и едиными, последовать примеру народа:

Кроме напавшего на Арцах врага у нас есть ещё один враг: пандемия коронавируса, которая каждый день отнимает жизни. Соболезную семьям и родным наших соотечественников, ставших жертвой пандемии. В борьбе против коронавируса также победа зависит от нас самих, от того, насколько едиными и сплочёнными, организованными и дисциплинированными мы будем: Хочу выразить особую благодарность передовым бойцам этой борьбы - всем, всем работникам системы здравоохранения, от врача до медсестры и медбрата, нянечки и санитара, водителя машины скорой помощи и технического работника, которые день и ночь самоотверженно сражаются против коронавируса. Они на передовой линии другого фронта:

Я благодарен за усилия и стремления каждого из вас, за вашу заботу и теплоту, за вашу сплочённость и организованность, за вашу помощь. Помощь, которую вы оказываете различными способами и средствами.

Продолжайте Вашу помощь: материально и морально, пожертвованиями и благодеяниями, связями и знаниями, вашим непосредственным участием или удалённым присутствием.

Всё армянство, осознавая серьёзность момента и срочность объединения вокруг Родины, немедля подключилось к работам Всеармянского фонда, что превратилось во всенародное движение.

Хочу выразить благодарность всем жертвователям из Диаспоры и Армении. Делая пожертвование Всеармянскому фонду <Айастан>, вы помогаете нашедшим пристанище в Армении арцахским семьям, решению проблем беженцев, восстановлению разрушенных школ и домов.

Призываю всех предпринимателей и благотворителей, проживающих в Армении и во всей Диаспоре, союзы, организации, частные лица делать максимальное во имя безопасности армянского народа. Наша надежда - мы сами и наши настоящие друзья. Мы вместе будем ковать нашу победу".