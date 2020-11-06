Пятница, 6 Ноября 2020 19:17

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщил, что трое граждан Сирии объявлены в розыск. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, были получены данные о том, что трое граждан Сирии были привлечены в качестве наемников со стороны ВС Азербайджана против Арцаха и Армении.

Им предъявлено обвинение по 389 (Международный терроризм - Ред.), 34-390 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время военных конфликтов - Ред.) и 395 (Наемничество- Ред.) статьям УК РА. В документах по делу есть имена данных граждан - Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмад аль-Таеби и Абу Диаб Халаби. Они объявлены в розыск. В суд было подано ходатайство об аресте последних.