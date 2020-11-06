Пятница, 6 Ноября 2020 18:55

АрмИнфо. Из Абхазии в Арцах направилась первая группа добровольцев. Об этом глава армянской общины Абхазии, герой Абхазии Галуст Трапизонян заявил в интервью АрмИнфо.

Он рассказал, что с начала военных действий, развязанных в Арцахе ВС Азербайджана при поддержке Турции и участием наемных террористов, в армянскую общину Абхазии приходило много добровольцев, которые изъявляли желание поехать на фронт и поддержать армянских военных на передовой.

Кроме того, по словам главы общины, со стороны Абхазии в помощь Арцаху было направлено 11.2 млн.рублей. Примечательно, что средства были собраны не только представителями армянской диаспоры, но и, по словам Трапизоняна, гражданами Абхазии, которые выразили безоговорочную поддержку Армении и Арцаху.

<Все, кто здраво мыслят - готов поддержать Арцах. Думаю, сегодня в Арцахе есть армяне - граждане многих стран мира. Это святое дело, потому что армяне воюют ради справедливости, ради правды. В то время как с той стороны боевики воюют за деньги. Когда человек воюет за деньги - тогда человеку цены нету, он продажен. А когда добровольно - это уже вопрос морали>, - подчеркнул он