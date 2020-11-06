Пятница, 6 Ноября 2020 18:54

АрмИнфо.Омбудсмен Арман Татоян 6 ноября принял посла Швеции в Армении Патрика Свенссона. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Согласно источнику, в ходе встречи Татоян представил факты о зверствах Вооруженных сил Азербайджана и действия, осуществленные против мирных жителей, включая использование против населения запрещенных кассетных боеприпасов и химического фосфорного оружия. Также омбудсмен сообщил, что войска АР намерено и массово разрушают гражданскую инфраструктуру. Защитник прав человека подчеркнул, что неизбирательные удары Азербайджана по гражданскому населению Арцаха и Армении по-прежнему сопровождаются широко распространяемыми ненавистническими высказываниями в отношении этнических армян. Эта ненависть настолько велика, что проявляется в зверствах, пытках и жестокости. Затем все это специально публикуется в азербайджанских социальных сетях, получая публичную похвалу и поощрение. Собеседники подчеркнули важность сотрудничества в сфере защиты прав человека и достигли новых договоренностей о сотрудничестве.