Пятница, 6 Ноября 2020 18:53

АрмИнфо.Ереван готов очно показать послу любой страны террористов, взятых в плен в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в пятницу ТАСС вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

По его словам, сегодня уже стало фактом, что в Карабахе действуют террористы. "У нас есть пленные наемники из Сирии и Ливии, которые обо всем рассказывают, - сообщил Симонян. - Армения готова предоставить любому послу возможность общения с террористами, которые были взяты в плен в ходе боевых действий. Я как представитель власти лично беру на себя обязательства организовать такую встречу".

Вице-спикер парламента Армении уверен, что Арцах стал сегодня воротами, через которые террористы пытаются попасть в разные точки мира, в том числе и в Россию. "Мы не раз говорили о том, что если начнется война в Нагорном Карабахе, то это отразится на всех. Но нам никто не верил, - напомнил он. - То, что сейчас происходит в Австрии, во Франции, - это не случайность, уверяю вас".

По словам политика, Армения готова пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном, но не на капитуляцию.

Симонян назвал утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения не конкретизирует свои предложения по Нагорному Карабаху, голословными. "Армения готова на компромисс, мы говорили об этом всегда. Но компромисс подразумевает действия с обеих сторон. Если на компромисс идет только одна сторона, то это не компромисс, а капитуляция", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о выводе армянских войск из семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов, вице-спикер отметил, что этот план обсуждался долгое время, однако в нем не был определен статус Карабаха. "Давайте вы просто так освободите какие-то регионы, из-за которых вы воевали, которые являются поясом безопасности Арцаха, сдадите свое оружие. А о том, что будет дальше, мы с вами поговорим лет через 20. Вот об этом мы должны разговаривать?" - прокомментировал предложения азербайджанской стороны Симонян.

Симонян заявил, что не считает возможной встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым в нынешних условиях. "Премьер уже заявил, что готов на встречу. Такое же заявление было и у президента Азербайджана. Но я в это не верю. В дипломатическом русле этот вопрос решать в этот период будет очень сложно", - сказал он.

Инициатива о перемирии в Нагорном Карабахе была сорвана турецкой стороной руками руководства Азербайджана, уверен Симонян. "Инициатива о перемирии была сорвана, по всей вероятности, турецкой стороной руками президента Азербайджана. Это уже до смешного примитивно: каждый раз после того, как поступает какое-то предложение со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, появляется информация о том, что был разговор между министрами иностранных дел Турции и Азербайджана,

- заявил он. - Мы уже потеряли веру в то, что можно как-то дипломатическим путем это решить, учитывая ключевое влияние Турции на Азербайджан, которое уже никто не скрывает".

В то же время он отметил, что Россия играла и должна играть ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и в целом в регионе. "Будет настаивать на этом и в дальнейшем", - добавил вице-спикер парламента Армении.

Визит вице-спикера парламента Армении в Москву проходит в рамках консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе. "Я приехал в Москву, потому что очень важно обсудить и представить реальную ситуацию, которая сегодня сложилась в регионе. Здесь у меня будут встречи с коллегами из Государственной думы, возможно, из Совета Федераций, намечены беседы с политологами, - сказал Симонян. - Уверен, что очень многое российским коллегам нужно представить от первого лица. Карабахский вопрос уже глобальная проблема, которая затрагивает в том числе интересы Москвы в регионе и в мире в целом".

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором, описав ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности территории Армении на основе "союзнического характера взаимоотношений двух стран" и Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года. По словам Симоняна, этот вопрос также фигурирует среди тем, которые планируется обсуждать в Москве.

"Заявление лидера Армении больше находится в ведении министерств иностранных дел и на уровне межправительственных отношений. Но да, можно сказать, что мой визит в Москву является частью этих консультаций. Ереван и Москва вели и продолжат вести консультации по данной тематике на основе двустороннего договора", - пояснил политик.