Пятница, 6 Ноября 2020 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилой дом 37 на улице Исраеляна, жилой дом 2а на улице Гераци, жилой дом 12 на улице Туманяна, жилой дом 5 на улице Тпагричнера, жилые дома 22, 24 на улице Парпеци, жилой дом 21/3 на улице Пушкина, жилой дом 6 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 7, 8, 9 массивы полностью в общине Нор Норк, улицы Караханяна, Минска, Вильнюса, абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к кварталу ‘Саргсашен”;

11։00-17։00 жилой дом 17 на улице Лепсуса, жилой дом 14 на улице Шовроян, жилые дома 9, 7/2, 34/1 на пр. Комитаса, жилые дома 27, 39а на улице Гюльбенкяна, собственные дома на 2-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8/1 на улице Амбардзумяна,

в Армавирской области:

11։00-16։00 села Птгунк, Аревша и Мусалер;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично улицы Ширака, Цирананоц, Шаумяна, Спандаряна, Калер, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, квартал “Болор охер” в общине Егвард;

11։00-16։00 община Касах полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Камарис, Капутан, Гегашен, Верин Птгни и Неркин Птгни;

в Ширакской области:

11:00-16:00 квартал “Арцах” в городе Гюмри;

в Сюникской области:

11։00-15։00 частично улица Сюник в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.