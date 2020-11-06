Пятница, 6 Ноября 2020 17:56

АрмИнфо. Как азербайджанская армия уже довольно давно застряла, и никак не может продвинуться в Арцахе, все попытки хоть немного приблизиться к Шуши и Бердзору заканчивались полным фиаско.

Однако, с учетом того, что нужно хоть как-то приободрить азербайджанский народ, который также жаждет новых побед, а пока новости с фронта довольно мрачные и говорят исключительно о потерях, сегодня в соцсетях появился очередной фейк азербайджанской пропагандистской машины.

На видео, распространенном в ряде телеграмм-каналов, виден азербайджанский флаг, свисающий с мечети. Данное видео преподносится как свидетельство вторжения азербайджанской армии в Шуши. Но данный миф, сразу же был развенчан.

На самом деле это очередной фейк, достаточно просто сравнить здание, заснятое на видео с мечетью Гевхар-Ага в Шуши. Отметим, что уже несколько дней подряд в соцсетях и телеграмм-каналах появляются видео, где указывается, что азербайджанской армии до взятия Шуши осталось всего ничего, а результата как не было, так и нет. И даже дезинформация и фейковые видео Азербайджана выглядят совершенно неубедительно.