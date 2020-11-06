Пятница, 6 Ноября 2020 16:52

АрмИнфо.Сегодня, 6 ноября 2020 года состоялось заседание Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств в режиме видеосвязи.

В ходе заседания стороны обсудили широкий круг вопросов представляющих взаимный интерес. Рассмотрены политические, экономические, культурно-гуманитарные аспекты совместной деятельности. Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов четко изложил стратегическое видение взаимодействия Туркменистана в рамках Содружества Независимых Государств в качестве ассоциированного члена.

В этом контексте было подчёркнуто, что Туркменистан выступает за многовекторное сотрудничество и призывает объединять усилия для достижения конкретных результатов в социальной сфере, по региональной экономической интеграции и расширении транспортно-транзитных коридоров по линиям Север-Юг и Восток-Запад, развитии межкультурного диалога. Отмечалась значимость запланированных мероприятий на 2021 год, объявленный Годом архитектуры и градостроительства в СНГ по инициативе Президента Туркменистана.

Также подчёркнуто, что Туркменистан всецело поддерживает меры по минимизации негативных социально-экономических последствий, вызванных глобальной пандемией. В этой связи выделены инициативы Президента Туркменистана по созданию эффективных механизмов совместного противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний. Отмечена значимость усиления всесторонней кооперации, в частности в постпандемический период.

На нынешнем заседание Совета Глав Правительств СНГ также подтверждена приверженность Туркменистана партнёрству по линии межрегионального и приграничного сотрудничества. «Туркменистан выступает убежденным сторонником укрепления и расширения данного сегмента партнерства», отметил заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

Ключевые направления сотрудничества на ближайший период были отражены в подписанных по итогам заседания соответствующих документах.

Выступление заместителя Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередова

На сегодняшнем заседании Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в формате видеоконференции выступил заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

В ходе своего выступления, Вице-премьер отметил, что Туркменистан выступает за укрепление торгово-экономических связей на пространстве СНГ с выходом на сопредельные зоны. В этом контексте, он подчеркнул значимость Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, содержание которой во многом основывается на подходах и принципах, заложенных в основу Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, разработанной по инициативе Туркменистана и, принятой на заседании Совета Глав государств Содружества в Ашхабаде в октябре 2019 года.

Было отмечено, что руководство Туркменистана выступает за активное взаимодействие по созданию и реализации совместных проектов в таких приоритетных областях как торговля, промышленность, топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, транспорт и коммуникации. Р.Мередов добавил, что такого рода проекты не должны ограничиваться только пространством СНГ, «а быть ориентированы на сопредельные зоны, обеспечивая, тем самым, устойчивые позиции на евразийском экономическом и инвестиционном пространстве на долгосрочную перспективу».

Особый акцент был сделан на разрешении транспортной проблематики. Р.Мередов напомнил, что Президент Туркменистана является инициатором ряда важных инициатив по формированию транспортно-логистических хабов в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна. Туркменистан активно работает над развитием мультимодальных транспортно-транзитных коридоров, что призвано оказывать благоприятное воздействие на восстановление торгово-экономических связей на региональном и международном уровне, в частности в пост пандемический период.

«Культурно-гуманитарная сфера остается прочной и надежной скрепой государств и народов СНГ», - также отметил Вице-премьер. В этом контексте выражена заинтересованность туркменской стороны в продолжении тесного сотрудничества по линии образования, науки, культуры и спорта.

Туркменистан, будучи нейтральной страной, выступает за продвижение межкультурного диалога. В прошлом году в период своего председательства в СНГ Туркменистан стал центром важных мероприятий, среди которых Форум творческой и научной интеллигенции.

Говоря о значимости спорта и его роли в укреплении мира и взаимопонимания между народами, Р.Мередов отметил значимость решения об Играх стран СНГ, принятого в октябре 2019 года и выразил готовность туркменской стороны оказывать практическое содействие в организации спортивных соревнований.

В этой связи стоит отметить важность Решения о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2022 годы, принятого по итогам сегодняшнего заседания.

В ходе заседания был также выражен интерес туркменской стороны в развитии сотрудничества по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, машиностроение, нефтегазопереработка, здравоохранение и фармацевтика, и сфера услуг. В этой связи отмечена значимость совместной деятельности на 2021 год, который объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ по инициативе Президента Туркменистана.