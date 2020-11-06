Пятница, 6 Ноября 2020 16:50

АрмИнфо.6 ноября 2020 года состоялось заседание Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

В заседании приняли участие Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадов, Вице-ремьер-министр Республики Армения М.Григорян, Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко, Премьер-министр Республики Казахстан А.Мамин, Премьер-министр Кыргызской Республики С.Жапаров, Премьер-министр Республики Молдова И.Кику, Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин, Премьер-министр Республики Таджикистан К.Расулзода, заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, Премьер-министр Республики Узбекистан А. Арипов, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.

Участники заседания отметили значимость и своевременность проведения данного заседания, а также подчеркнули результативность председательства Республики Узбекистан в СНГ в текущем году.

В начале совещания стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также рассмотрели широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Отдельно было рассмотрено сотрудничество по предотвращению распространения коронавируса нового типа, практическое взаимодействие в области здравоохранения, а также преодоление социально-экономических последствий пандемии.

Выступая на заседании, заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов подтвердил приверженность Туркменистана сотрудничеству в рамках СНГ, в частности по реализации Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года.

Особый акцент был сделан на развитии многосторонних транспортных связей, продвижении устойчивых транспортно-транзитных коридоров по линиям Север-Юг и Восток-Запад. Также выражен интерес туркменской стороны в развитии сотрудничества по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, машиностроение, нефтегазопереработка, здравоохранение и фармацевтика, и сфера услуг.

Также выделена инициатива Президента Туркменистана об объявлении 2021 года - Годом архитектуры и градостроительства в СНГ. Так, в мае текущего года на заседании Совета Глав Правительств Содружества туркменская сторона подписала Решение о соответствующем Плане мероприятий. В этом контексте участники заседания были информированы о мероприятиях, запланированных к проведению в Туркменистане в области архитектуры и градостроительства в следующем году.

В ходе заседания обсуждены ключевые векторы сотрудничества по культурно-гуманитарной линии, включая совместные проекты в области науки, культуры и спорта.

Согласно итогам заседания, участники приняли совместные решения, а именно «О Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года», «О Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и Плане мероприятий по ее реализации», и «О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы».