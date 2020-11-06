Пятница, 6 Ноября 2020 16:48

АрмИнфо.Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференцсвязи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Нам необходимо продолжить совместный поиск точек взаимодействия для минимизации последствий пандемии и подготовки к новым экономическим реалиям», — сказал А. Мамин. Глава Правительства Казахстана подчеркнул необходимость обеспечения эффективной реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, включая меры по минимизации последствий пандемии. Премьер-Министр РК предложил масштабировать модель создаваемой в Казахстане Национальной товаропроводящей системы и сформировать Товаропроводящую систему СНГ.

«Обеспечение бесперебойного потока продукции АПК между нашими странами является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности в обществе», — сказал А. Мамин. Глава Правительства выступил с инициативой реализации странами-участницами СНГ совместных туристических проектов. В качестве примера приведена работа по созданию Казахстаном и Узбекистаном трансграничного туристического продукта «Великий шелковый путь».

При этом страны планируют гармонизировать визовые режимы и организовать высокоскоростное железнодорожное сообщение «Туркестан-Шымкент-Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива». Премьер-Министр предложил разработать План совместных действий по развитию и внедрению «зеленых» технологий в рамках СНГ. «Согласованная работа по охране окружающей среды позволит создать дополнительные условия для устойчивого развития наших экономик и качества жизни населения в долгосрочной перспективе», — сказал А.Мамин.

В заседании приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идоят оглу Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Молдовы – Ион Кику, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, вице-премьер-министры Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Рашид Мередов, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ и план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 г.

По итогам заседания приняты соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов, информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества, а также решения по укреплению сотрудничества в атомной энергетике, сельском хозяйстве, транспортном секторе, машиностроении и других сферах.

Следующее заседание СГП СНГ планируется провести в мае 2021 года в Минске.