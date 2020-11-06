Пятница, 6 Ноября 2020 16:45

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян принял посла Италии в Армении Винченцо Дель Монако, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, президент высоко оценил работу Посла и поблагодарил его за личный вклад в развитие и углубление армяно-итальянских отношений.

В ходе встречи стороны обсудили военную агрессию, развязанную Азербайджаном и Турцией против Арцаха. Стороны подчеркнули, что у конфликта нет военного решения, и что урегулирование вопроса возможно только путем переговоров.

Собеседники также коснулись нынешнего уровня армяно-итальянских отношений и его потенциала. Было отмечено, что в последние годы участились взаимные визиты на высоком уровне. Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве в культурной, научной и технологической сферах. Эти связи между двумя дружественными народами являются хорошей основой для более тесных отношений в будущем.

Посол Италии в Армении поблагодарил Саркисяна за его огромный вклад в двусторонние отношения. "Мне очень жаль, что я вынужден покинуть Армению, когда здесь столько страданий и когда война так близко. Мне очень грустно уезжать в таких условиях", - заключил Дель Монако.