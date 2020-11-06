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АрмИнфо. Городской совет Сан-Себастьяна (Доностия, Страна Басков), города-побратима со Степанакертом, выступил с заявлением, в котором выразил солидарность с Республикой Арцах и армянским народом.
При этом как сообщает пресс-служба МИД НКР, в заявление также звучит призыв к Азербайджану прекратить военную агрессию, и подчеркивается, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров.
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|Гематологический центр имени Йоляна сообщает, что центру срочно требуется кровь
|В Армении выявлено 2210 новых случаев коронавируса
|Директор СВР России: Турецкая разведка участвует в событиях в Нагорном Карабахе
|СНБ раскрыла случай госизмены и шпионажа в пользу Азербайджана
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|ГСЧС Арцаха: Вражеские силы бомбят Степанакерт кассетными бомбами
|Нарышкин рассказал, откуда у России данные о боевиках из Сирии в Нагорном Карабахе
|Министерство окружающей среды Армении намерено осуществить в 2021 году 6 программ и 25 мероприятий
|До 2050 года Армения должна вдвое нарастить площади лесов - замминистра
|ГСЧС Арцаха: Три человека погибли в результате попадания вражеской ракеты в дом в Степанакерте
|Замминистра: За последние два года в Армении удалось минимизировать попуски воды из озера Севан
|Бои продолжаются по всей линии фронта: Пресечены вражеские атаки в направлении Шуши и Бердзора
|Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|ГСЧС Арцаха: Азербайджано-турецкие силы всю ночь держали под интенсивным огнем Шуши и Степанакерт
|Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в формате видеоконференции
|Диписточник: Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова
|Прогноз: Радикальных перемен в отношениях Турции с США и Европой не предвидится
|Тема вооружения армянской армии стала поводом для словесных баталий между Арцруном Ованнисяном и офисом третьего президента РА
|Арцрун Ованнисян: Операция «Гёрбагёр» успешно продолжается
|«Британский лев» вновь разжигает войну
|Глава МИД Армении подчеркнул важность внедрения системы верификации для достижения договорённости о прекращении режима огня в Арцахе
|Следком Армении: В отношении пресс-секретаря азербайджанского ФК <Карабах> возбуждено уголовное дело
|Турецкий политолог: Чем глубже в кризис будет погружаться турецкая экономика, тем выше риск усиления репрессий во внутренней политике и агрессивности во внешней
|Ильхам Алиев пригрозил России шантажом
|Армии обороны Арцаха удалось уничтожить военную технику противника точным огнем
|Американский город Энглвуд Клифс признал Республику Арцах
|ГСЧС: Мишенью противника продолжают оставаться мирные населенные пункты Арцаха
|Впервые Армения не примет участия в Детском Евровидении
|МИД представило изменения в порядок въезда на территорию Армении и прохождения теста на Covid-2019
|По предварительным данным число армянских военнопленных достигло 21
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го ноября
|Захарова: Россия вновь призывает стороны карабахского конфликта проявлять крайнюю сдержанность
|Москва: В зону карабахского конфликта перебрасывают наемников с Ближнего Востока, у которых руки по локоть в крови
|Возбуждено уголовное дело по поводу применением Азербайджаном БПЛА против Армении
|Шаварш Кочарян: Консультации с Россией по предоставлению помощи Армении, продолжаются
|Алиев обвиняет Армению в отсутствии конкретики. Его конкретика - вывод войск и новый геноцид
|Минздрав Армении: Лица, участвующие в боевых действиях получат бесплатную медпомощь и лекарства
|Итальянские Дрена и Бледжо-Супериоре признали независимость Арцаха
|Замминистра: В реальности решение нагорно-карабахского конфликта определяется на поле боя
|Очередной добровольческий отряд езидов имени Кярама Слояна отправляется на передовую
|Вена – задержанные представляли террористический интернационал
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|Читать больше
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