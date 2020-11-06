Пятница, 6 Ноября 2020 15:59

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию.

Затрагивалось ряд вопросов социально-экономического развития страны.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.