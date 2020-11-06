Пятница, 6 Ноября 2020 15:52

АрмИнфо.Продолжающаяся агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха осуществляется при прямой военно-политической поддержке Турции, с привлечением боевиков-террористов из Сирии и Ливии. Об этом заявил на проходящем в онлайн режиме заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Григорян заявил, что на глазах у всех Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов и их идеологии на пространство СНГ.

Григорян подчеркнул, что ракетно-бомбовым ударам вооруженных сил Азербайджана подвергаются все населенные пункты НКР, включая столицу Степанакерт и второй по величине город Шуши. Подвергаются ударам гражданская инфраструктура, учреждения здравоохранения, школы, детские сады, культурно-исторические и религиозные памятники. Как заметил вице-премьер, азербайджанская сторона применяет методы, присущие радикальным террористическим группировкам, такие как пытки, показательные расстрелы и обезглавливание пленных, глумление над телами убитых. На совести руководства Азербайджана целый ряд военных преступлений, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного и обычного права.

Азербайджан, по словам вице-премьера Армении, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая остается единственным форматом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а так же руководителей многих государств и представителей авторитетных международных структур, неоднократно нарушал и продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. <Азербайджану давно пора понять, что военного решения нагорно-карабахской проблемы не существует, и что площадка СНГ - не место для распространения лжи и фальсификаций>, - сказал вице-премьер Армении.