Пятница, 6 Ноября 2020 14:34

АрмИнфо. Семьи сирийских наемников из <Дивизии Сулейман- шаха> и группы <Амашат> опубликовали в арабских СМИ обращение, адресованное Эрдогану и другим турецким лидерам, ответственным за оккупацию Сирии.

Как сообщает телеграмм-канал @RVVoenkor, они просят заставить своего главаря Абу Амашу открыть судьбу их пропавших родных, отправленных в Карабах.

<Мы - группа перемещенных сирийских семей из всех регионов САР в лагеря на севере с плохими условиями жизни. Мы покинули наши города из-за жестокости и угнетения, но Абу Амаша воспользовался нашей бедностью и тяжёлым положением, завербовав наших детей и, не проводя военную подготовку, отправил их воевать в Азербайджан в ужасных условиях. Связь с ними оборвана, и Абу Амаша отказывается предоставить информацию об их судьбе уже более месяца.

Мы надеемся, наш призыв достигнет Эрдогана и всех турецких официальных лиц, и они окажут давление на Абу Амаша:>, - подчеркивается в заявлении семей сирийских наемников.