Пятница, 6 Ноября 2020 13:56

АрмИнфо.Культовая американская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет выпустила 2 новые песни Genocidal Humanoidz и Protect The Land, на последнюю из коих снят клип. Обе работы написаны об Арцахе, о текущей войне, хроника которой использована в клипе на песню Protect The Land. Как отметил на своей странице в Фейсбуке лидер группы S.O.A.D. Серж Танкян, музыка и тексты этих песен говорят сами за себя.

<Пришло время сделать это сейчас, потому что нам четверым необходимо сказать нечто чрезвычайно важное единым голосом. Обе песни рассказывают о той страшной и серьезной войне, которая сейчас ведется на наших культурных родинах - в Арцахе и Армении>, - написал он.

Танкян отметил, что нынешние коррумпированные режимы Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят провозгласить Арцах и Армению своими, но и преследуют цель безнаказанно совершить акты геноцида в отношении человечества и дикой природы для достижения своей миссии. <Они делают ставку на то, что мир слишком отвлечен пандемией коронавируса, выборами и гражданскими беспорядками, чтобы отреагировать на их зверства>, - подчеркнул музыкант.

Вместе с тем он призвал скачать новые песни S.O.A.D., сделать предзаказ и пожертвовать средства, которые будут перечислены на счет Всеармянского фонда <Айастан>.

<Пожалуйста, рассматривайте возможность скачать эти песни как акт благотворительности, независимо от того, когда вы намерены их прослушать сегодня, завтра или через несколько лет. У них есть деньги, ресурсы, и они наняли крупные фирмы по связям с общественностью, чтобы скрыть свою варварскую цель геноцида. Эти диктатуры распространяют много дезинформации и внутри их собственных стран происходит подавления голосов. Свобода слова - это не то, чем пользуются все, но ею пользуются здесь, поэтому часть ответственности заключается в том, чтобы по возможности донести правду до людей. Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и нашу нацию. Сейчас не время закрывать глаза>, - сказал он.