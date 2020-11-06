Пятница, 6 Ноября 2020 13:50

АрмИнфо.Давая понять Турции, что признает ее и ее президента в качестве мощного игрока, Москва параллельно ведет довольно тонкую и дипломатичную игру. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

<Отсутствие мощного военного ответа России на агрессию в отношении Карабаха компенсируется определенными дипломатическими компонентами силового влияния. Пример - недавний достаточно мощный удар по туркоманам в Идлибе. Это стало ответом России на действия Турции в Карабахе. И этот ответ весьма не понравился Анкаре. В этом свете давать однозначные оценки российской политике на Южном Кавказе представляется неверным>, - подчеркнул он.

На Южном Кавказе, как и в Сирии, Москва, по оценкам аналитика, действует весьма осторожно и конструктивно, что отнюдь не исключает применения силовой компоненты с целью достижения стабилизации в регионе. И параллельно с Карабахом Россия перекрещивается с Турцией практически везде: в Сирии, Ливии, на Средиземноморье.

Лукьянов отметил, что Реджеп Эрдоган совершенно не скрывает своих целей на Южном Кавказе. Он стремится принимать участие в принятии всех решений по Карабаху. И двигается он к этой цели, ввиду отсутствия для Турции каких-либо рисков, весьма уверенно. Воюет Азербайджан, а Турция лишь оказывает военное и политическое содействие и, конечно, тон.

Параллельно Анкара, по оценкам аналитика, пытается выдавить из процесса урегулирования конфликта остальные страны-сопредседатели МГ ОБСЕ помимо России. Об этом свидетельствуют неоднократные предложения Чавушоглу и Эрдогана России о переводе переговоров по Карабаху на т.н. сирийскую модель с участием РФ и Армении с одной и Турции с Азербайджаном с другой стороны.

<В целом, сегодня приходится констатировать отсутствие у всех стран представлений о будущем развитии ситуации - военной и переговорной - вокруг Карабаха. Однако я отнюдь не исключаю перемен, как в позиции Турции, так и в позиции России по Карабаху и шире по всему региону Южного Кавказа>, - подытожил Лукьянов.