Пятница, 6 Ноября 2020 13:44

АрмИнфо.По инициативе Министерства обороны Армении правительство страны представило проект законодательных изменений об увеличении отчислений работающих граждан в фонд страхования военнослужащих с 1000 до 3000 драмов. Об этом сообщает Единый сайт публикации правовых актов e-dram.

За счет этих средств государство возмещает ущерб, нанесенный жизни или здоровью военнослужащих во время защиты Родины. Отмечается, что основанием для данной законодательной инициативы является тот факт, что вследствие военной агрессии Азербайджана число бенифециаров фонда увеличилось.