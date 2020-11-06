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 Пятница, 6 Ноября 2020 13:33
Марианна Мкртчян

Иранские генералы продолжают мониторинг границы близ зоны карабахского конфликта

Иранские генералы продолжают мониторинг границы близ зоны карабахского конфликта

АрмИнфо.Командующий Корпусом гвардии Исламской Республики, бригадный генерал Хосейн Салами проинспектировал северо- западные границы Ирана вблизи зоны нагорно-карабахского конфликта.

Как передает IRNA, в ходе инспекции он был проинформирован о последней ситуации на иранской границе вдоль Азербайджанской Республики и Армении. Бригадный генерал заявил, что устойчивая безопасность является красной линией для Ирана.

"Иран никогда не потерпит какого-либо нарушения безопасности, угрожающее спокойствию его граждан в пограничных районах. Укрепление потенциала страны в области безопасности и обороны и сохранение военного присутствия в приграничных районах является приоритетной задачей для Ирана", - заявил генерал.

В свою очередь командующий сухопутными войсками Ирана, бригадный генерал Киумарс Хейдари  заявил, что Вооруженные силы Ирана сделают все возможное для поддержания безопасности и мира в приграничных районах и не потерпят нарушения международного права.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Хейдари отметил, что Иран призывает обе стороны решить свои проблемы путем политического урегулирования. <Сохранение геополитики региона - наша красная линия, и никакая сила не может изменить географию региона, и мы этого не потерпим>, - отметил он, передает Mehr.

Генерал сообщил, что сухопутные войска развернуты в приграничных районах, и они приложат все усилия для поддержания безопасности и мира в регионе. По его словам, северо-западным границам страны опасность не угрожает, и вооруженные силы готовы защитить иранский народ.

Подчеркивая необходимость уважения территориальной целостности стран региона, Хейдари сказал: <Иран имеет много общего с соседними странами - Азербайджаном и Арменией, и мы советуем обеим странам уважать международное право, защищать международные границы и решать свои проблемы путем  политического урегулирования>.


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