Пятница, 6 Ноября 2020 13:33

АрмИнфо.Командующий Корпусом гвардии Исламской Республики, бригадный генерал Хосейн Салами проинспектировал северо- западные границы Ирана вблизи зоны нагорно-карабахского конфликта.

Как передает IRNA, в ходе инспекции он был проинформирован о последней ситуации на иранской границе вдоль Азербайджанской Республики и Армении. Бригадный генерал заявил, что устойчивая безопасность является красной линией для Ирана.

"Иран никогда не потерпит какого-либо нарушения безопасности, угрожающее спокойствию его граждан в пограничных районах. Укрепление потенциала страны в области безопасности и обороны и сохранение военного присутствия в приграничных районах является приоритетной задачей для Ирана", - заявил генерал.

В свою очередь командующий сухопутными войсками Ирана, бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что Вооруженные силы Ирана сделают все возможное для поддержания безопасности и мира в приграничных районах и не потерпят нарушения международного права.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Хейдари отметил, что Иран призывает обе стороны решить свои проблемы путем политического урегулирования. <Сохранение геополитики региона - наша красная линия, и никакая сила не может изменить географию региона, и мы этого не потерпим>, - отметил он, передает Mehr.

Генерал сообщил, что сухопутные войска развернуты в приграничных районах, и они приложат все усилия для поддержания безопасности и мира в регионе. По его словам, северо-западным границам страны опасность не угрожает, и вооруженные силы готовы защитить иранский народ.

Подчеркивая необходимость уважения территориальной целостности стран региона, Хейдари сказал: <Иран имеет много общего с соседними странами - Азербайджаном и Арменией, и мы советуем обеим странам уважать международное право, защищать международные границы и решать свои проблемы путем политического урегулирования>.