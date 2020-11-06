Пятница, 6 Ноября 2020 13:31

АрмИнфо. Гематологический центр имени Йоляна сообщает, что центру срочно требуется кровь. Об этом сообщает в заявлении центра.

В частности, необходима 1-ая группа крови с отрицательным резус-фактором (O (I) RH-), 3-ая группа кровь с положительным и отрицательным резус-фактором (B(III) RH+, B(III) RH-), и 4-ая группа крови, как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором (AB(IV) RH+, AB(IV) RH-).

<Просим граждан, решивших сдать кровь, явиться с паспортом с 09:00 до 13:00. Для получения дополнительной информации звоните по номеру 010-28-38-23> - подчеркивается в сообщении.