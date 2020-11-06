Пятница, 6 Ноября 2020 13:02

АрмИнфо.Турецкая разведка участвует в событиях в Нагорном Карабахе, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, Служба внешней разведки России это "ощущает" и видит "отдельные элементы" работы. "Работу турецкой разведывательной службы мы ощущаем, видим отдельные элементы этой работы", - сказал Нарышкин.

Отметим, что официальный Ереван на разных уровнях неоднократно заявлял о вовлеченности Турции в военных действиях в Нагорном Карабахе. Армянская сторона также указывала на дестабилизирующий фактор Турции в регионе.