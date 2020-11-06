Пятница, 6 Ноября 2020 13:02

АрмИнфо.СНБ Армении раскрыла случай государственной измены и шпионажа со стороны армянского гражданина в пользу Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, гражданин М.С., который в 2015 году находился в Турции на заработках, был завербован со стороны Азербайджана. В 2019 году М.С. получил от представителей АР предложение, он должен был передавать им любую информацию военного содержания. В частности, разведку Азербайджана интересовала безопасность Армении и Арцаха, личный состав армии, расположение и количество воинских частей, количество военных сооружений, инженерные сооружения, командный состав армии и др.

М.С. согласился осуществлять шпионаж в пользу Азербайджана и предоставлял противнику необходимую информацию в обмен на денежное вознаграждение. Для получения большего количества информации, гражданин даже попытался поступить на военную службу, однако, последнего не взяли.

По факту в СНБ Армении возбуждено уголовное дело. Гражданин задержан и уже дал признательные показания.