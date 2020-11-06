Пятница, 6 Ноября 2020 13:00

АрмИнфо. Операция по зачистке окрестностей Шуши от террористических группировок продолжается. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

"К сожалению, в ночных боях пал мой друг. Ваге джан вечная слава тебе. Другой мой друг, Сергей, получил ранение. Вы герои. Мы победим", - написал Ованнисян.