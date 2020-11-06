Пятница, 6 Ноября 2020 12:02

АрмИнфо.Министерство окружающей среды Армении намерено осуществить в 2021 году 6 программ и 25 мероприятий. Об этом 6 ноября на слушаниях в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета страны 2021 года заявила заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян.

По ее словам, общая сумма бюджетных отчислений на реализацию запланированных программ и мероприятий составит 6,776 млрд драмов. По ее словам, в указанную сумму не входят средства, которые планируется получить по линии грантов. В частности, немецкий банк KfW предоставит министерству 2 млрд драмов. Бюджетные средства будут направлены на поддержание природоохранных зон и заповедников, повышение уровня эффективности управляемости водными ресурсами, защиту и воспроизводство лесных массивов, выполнение международных обязательств.