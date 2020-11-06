Пятница, 6 Ноября 2020 11:53

АрмИнфо.До 2050 года Армения должна вдвое нарастить площади лесов. Об этом 6 ноября на совместном заседании парламентских комиссий, на которых обсуждается проект государственного бюджета страны 2021 года, заявила заместитель министра окружающей среды РА Ирина Капланян.

По ее словам, удвоение площадей лесных массивов является одним из международных обязательств страны. Задача, как отметила заместитель министра, поставлена амбициозная, и на ее решение необходим системный подход, в том числе, путем внедрения "зеленой экономики". Средства необходимо направлять на создание "зеленых" рабочих мест, и этот компонент должен стать одним из важных направлений развития экономики страны. В 2018-2019 году площади зеленых насаждений несколько возросли, планируется осуществить мероприятия по посадке деревьев и в следующем году, несмотря на наличие серьезных объективных причин, которые повлияют на реализацию программ. "Но, в любом случае, поставлена задача организовать, и осуществить эффективные работы по посадке лесов", - отметила заместитель министра. Также предусмотрено сформировать инфраструктуры, которые в дальнейшем обеспечат выполнение поставленной цели.

Ранее АрмИнфо сообщало, в конце прошлого года стартовал первый этап восстановления лесов, на реализацию которого правительством страны было выделено 425.8 млн. драмов. В рамках новой программы предусмотрены работы по посадке лесов на 150 га. На решение поставленной задачи предусмотрено также привлечь еще 150 млн. драмов в виде грантов. При содействии ФАО, Зеленый климатический фонд (GCF) предоставит Армении $19.5 млн. в виде гранта на посадки лесов, их охрану и воспроизводство.