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АрмИнфо.До 2050 года Армения должна вдвое нарастить площади лесов. Об этом 6 ноября на совместном заседании парламентских комиссий, на которых обсуждается проект государственного бюджета страны 2021 года, заявила заместитель министра окружающей среды РА Ирина Капланян.
По ее словам, удвоение площадей лесных массивов является одним из международных обязательств страны. Задача, как отметила заместитель министра, поставлена амбициозная, и на ее решение необходим системный подход, в том числе, путем внедрения "зеленой экономики". Средства необходимо направлять на создание "зеленых" рабочих мест, и этот компонент должен стать одним из важных направлений развития экономики страны. В 2018-2019 году площади зеленых насаждений несколько возросли, планируется осуществить мероприятия по посадке деревьев и в следующем году, несмотря на наличие серьезных объективных причин, которые повлияют на реализацию программ. "Но, в любом случае, поставлена задача организовать, и осуществить эффективные работы по посадке лесов", - отметила заместитель министра. Также предусмотрено сформировать инфраструктуры, которые в дальнейшем обеспечат выполнение поставленной цели.
Ранее АрмИнфо сообщало, в конце прошлого года стартовал первый этап восстановления лесов, на реализацию которого правительством страны было выделено 425.8 млн. драмов. В рамках новой программы предусмотрены работы по посадке лесов на 150 га. На решение поставленной задачи предусмотрено также привлечь еще 150 млн. драмов в виде грантов. При содействии ФАО, Зеленый климатический фонд (GCF) предоставит Армении $19.5 млн. в виде гранта на посадки лесов, их охрану и воспроизводство.
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|Министерство окружающей среды Армении намерено осуществить в 2021 году 6 программ и 25 мероприятий
|До 2050 года Армения должна вдвое нарастить площади лесов - замминистра
|ГСЧС Арцаха: Три человека погибли в результате попадания вражеской ракеты в дом в Степанакерте
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|Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в формате видеоконференции
|Диписточник: Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова
|Прогноз: Радикальных перемен в отношениях Турции с США и Европой не предвидится
|Тема вооружения армянской армии стала поводом для словесных баталий между Арцруном Ованнисяном и офисом третьего президента РА
|Арцрун Ованнисян: Операция «Гёрбагёр» успешно продолжается
|«Британский лев» вновь разжигает войну
|Глава МИД Армении подчеркнул важность внедрения системы верификации для достижения договорённости о прекращении режима огня в Арцахе
|Следком Армении: В отношении пресс-секретаря азербайджанского ФК <Карабах> возбуждено уголовное дело
|Турецкий политолог: Чем глубже в кризис будет погружаться турецкая экономика, тем выше риск усиления репрессий во внутренней политике и агрессивности во внешней
|Ильхам Алиев пригрозил России шантажом
|Армии обороны Арцаха удалось уничтожить военную технику противника точным огнем
|Американский город Энглвуд Клифс признал Республику Арцах
|ГСЧС: Мишенью противника продолжают оставаться мирные населенные пункты Арцаха
|Впервые Армения не примет участия в Детском Евровидении
|МИД представило изменения в порядок въезда на территорию Армении и прохождения теста на Covid-2019
|По предварительным данным число армянских военнопленных достигло 21
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|Итальянские Дрена и Бледжо-Супериоре признали независимость Арцаха
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