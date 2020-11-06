Пятница, 6 Ноября 2020 11:37

АрмИнфо.За последние два года в Армении удалось минимизировать попуски воды из озера Севан.

Об этом 6 ноября на слушаниях в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета страны 2021 года заявила заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян.

По ее словам, данного результата удалось достичь благодаря системной работе. Как известно, дополнительные попуски воды из озера ранее были связаны с неэффективным управлением водными ресурсами. Тем самым, проблема озера Севан напрямую связана с

проблемой поддержания водных ресурсов страны на должном уровне - с развитием соответствующей инфраструктуры, должным контролем со стороны компаний- водопользователей. Замминистра констатировала, что наряду с повышением уровня озера, возникает проблема прибрежных лесов, которые могут оказаться под водой и начать гнить. Ранее очистка прибрежных лесов осуществлялась не на должном уровне, что приводило к появлению проблем. По данному вопросу уже возбуждены уголовные дела. При очистке лесов имеется и проблема методологии. До недавнего времени очистка озера от лесов осуществлялась с использованием космических снимков, но в реальности объемы очистки оказались гораздо больше при изучении вопроса на местах. Предстоит проделать большую работу. В частности, завершается строительство водопровода Гавар- Мартуни. Здесь осталось решить проблему нескольких метров трубопроводов для их подключения к магистральному водопроводу. На грант Европейского Союза в 5 млн евро будет проведен ряд мероприятий по сохранению и воспроизводству экосистемы Севана.

Отметим, что на озере осуществляются мероприятия по очистке прибрежных территорий, в первую очередь, подтопленных лесов. Всего необходимо очистить порядка 750 гектаров территорий вокруг озера. Программа очистки рассчитана на 2019-2021г.г. В прошлом году было очищено 98 гектаров территорий, в текущем года планируется осуществить аналогичных работ еще на 271 га, из которых в 2020 году уже очищено 50 гектаров территории. Еще одной проблемой являются строительные объекты, которые подлежат демонтажу. Всего таких строений насчитывается 1724 единицы, из которых 31 являются собственностью государства и местных общин. В 2020 году на средства государственного бюджета планируется демонтировать 24 строения. Что касается строений частных лиц, то с ними заключены соглашения о демонтаже собственными силами. С Министерством территориального управления и инфраструктур РА и компанией "Веолиа джур" будет реализована программа строительства биологических очистительных станций в городах Гавар, Мартуни и Варденис. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть завершено до конца текущего года, после чего начнутся строительные работы. Также с крупными субъектами хозяйствования реализуется программа строительства локальных очистительных станций, из которых 17 уже установлены. ЕС на решение проблем озера предоставил Армении грант в размере 5 млн евро, и в настоящее время обсуждаются направления использования этих средств. В первую очередь, внимание будет уделено предотвращению попадания в Севан сточных вод и твердых отходов. В целях борьбы с браконьерством и незаконным ловом рыбы, решением правительства разрешен лов сига. В текущем году этот объем составит 200 тонн. Данная мера преследует лишь одну цель - перевести проблему в правовое поле. Кроме того, в текущем году в озеро выпущено 300 тысяч мальков ишхана, в стадии разработки находится проект восстановления популяции когака, который, по сути, является санитаром озера Севан.

Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В нынешнем году, как и в прошлом году, в озере в большом количестве зацвели сине-зеленые водоросли, после чего Минздрав Армении призвал жителей страны не купаться в данных частях озера, так как данные водоросли токсичны. В свою очередь "цветение" Севана вызвало серьезную обеспокоенность экологов, которые забили тревогу. Более того, эксперты заявили, что необходимо принять соответствующие меры и спасти Севан. В качестве причин цветения Севана выдвигают две версии, согласно первой - причиной является распространение сине-зеленых водорослей, в качестве второй - понижение уровня воды в озере.