Пятница, 6 Ноября 2020 11:36

АрмИнфо.В ночь с 5 на 6 ноября боевые действия продолжались по всем основным направлениям фронта. Об этом сообщает пресс-служба АО Арцаха.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Армии обороны вели эффективные оборонительные бои, противнику нанесены серьезные потери в технике и живой силе на восточном, южном и юго-восточном направлениях фронта.

"Многочисленные попытки атак в направлении Шуши были пресечены. ВС Азербайджана понесли серьезные потери на юго-западном направлении - на участке Бердзора. На протяжении всего дня противник наносил ракетные удары также по населенным пунктам Арцаха и гражданской инфраструктуре.

Наступательные действия ВС Азербайджана продолжаются по всем направлениям линии фронта. Армейские подразделения полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку, предпринимают меры по выявлению и уничтожению сил противника", - подчеркнули в АО Арцаха.