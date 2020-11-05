Четверг, 5 Ноября 2020 23:03

АрмИнфо. Операция «Гёрбагёр» успешно продолжается. Об этом в ходе брифинга 5 ноября заявил представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

«Есть незначительные трудности технические, логистические, но операция «Гёрбагёр» («В аду») по нейтрализации и уничтожению диверсионных групп противника продолжается. Леса и долины, где диверсанты сталкиваются с нашими подразделениями и отступают, убегают и пытаются снова наступать, станут для них адом», - сказал он.

Ованнисян заметил, что диверсанты явно ставят перед собой задачу поразвесить азербайджанские флаги в населенных пунктах Арцаха. Эти флаги они таскают с собой что бы порадовать военно-политическое руководство Азербайджана. «Думаю, подобным образом, Ильхам Алиев хочет поднять дух своего народа ко дню национального флага 9 ноября, не представляя себе, что эти группы не в состоянии решить поставленные перед ними задачи», - заметил он. При этом представитель Минобороны сказал, что не знает, кому принадлежит эта идея - Эрдогану или Алиеву, но подобная задумка, по словам Ованнисяна, обречена, так как жители Шуши и соседних населенных пунктов с оружием в руках успешно защищают свои дома и нейтрализуют поползновения противника. «Алиев представляет в своей пропаганде, что войска его наступают и уже берут Шушу. Но если так, то почему мы их ищем повсюду? Неужели наступающее войско надо где-то искать, обнаруживать и затем нейтрализовывать?», задался вопросом Ованнисян.

Вместе с тем он рассказал, что утром шли бои и с использованием артиллерии. В направлении населенного пункта Кармир Шука и на южном направлении небольшие группы вражеской армии с минимальным использованием бронетехники пытались продвинуться вперед, однако были отброшены и понесли определённые потери. В лесах и на участках вокруг села Кармир Шука диверсионные группы встретились с сопротивлением подразделений Армии обороны Арцаха. «Диверсионные подразделения понесли потери и отступили», - сказал он.

Вместе с тем как передает телеграмм-канал «Военкор Котенок», азербайджанская сторона попыталась занять высоты для контроля ключевой трассы Арцаха в районе н.п. Шуши. Но штурмовые группы попали под огонь Армии обороны у подножия вершин. Часть боевиков уничтожена, часть была рассеяна огнем.