Четверг, 5 Ноября 2020 22:38

АрмИнфо. Именно Великобритания помешала Совету Безопасности ООН согласовать единую позицию по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом сообщает источник российского ИА Реалист в международной организации.

Агентство подчеркивает, что сегодня замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян на слушаниях в Национальном собрании заявил, что согласование единой позиции Совбеза ООН по Арцаху сорвала одна из стран-участниц организации, не назвав страну. По его словам, речь шла о единой позиции Совета, прекращении огня, недопустимости вмешательства третьих стран и присутствия террористов зоне конфликта.

Несмотря на то, что Кочарян отказался назвать эту страну, сославшись на закрытый формат обсуждениq, для многих международных обозревателей не секрет, что поддерживать нестабильность в регионе выгодно именно постоянному члену СБ ООН Британии, которая как и ее извечный союзник – Турция исторически никогда не была заинтересована в установлении мира в каспийско-кавказском нефтеносном регионе до тех пор, пока он остается неподконтролен ей и ее турецкому союзнику.