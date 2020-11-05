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 Четверг, 5 Ноября 2020 21:48

Глава МИД Армении подчеркнул важность внедрения системы верификации для достижения договорённости о прекращении режима огня в Арцахе

Глава МИД Армении подчеркнул важность внедрения системы верификации для достижения договорённости о прекращении режима огня в Арцахе

АрмИнфо. Трижды руководители трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ вносили свой непосредственный вклад в достижение перемирия, трижды Армения серьезнейшим образом была вовлечена в процесс обеспечения согласованности договоренностей, трижды Азербайджан нарушил эти договорённости, что вероятнее всего совершалось с подачи Турции, трижды мы сталкивались с ситуацией, когда Азербайджан был не в состоянии нести ответственность и быть последовательным в реализации достигнутого соглашения. Об этом журналистам в ходе брифинга после заседания НС РА заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацакаян.

«Однако из этого не следует, что мы прекратим работу в направлении достижения договоренности о прекращении режима огня с участием сопредседателей», - подчеркнул он. В основе договоренностей, по словам министр, лежат 4 пункта, изложенные в совместном заявлении от 10 октября, которые были подтверждены на последующих встречах. «Мы продолжим последовательную работу в этом направлении», - сказал Мнацаканян.

При этом одним из ключевых вопросов глава внешнеполитического ведомства Армении назвал внедрение системы верификации, которая позволит осуществлять эту процедуру более эффективно. «Работы в этом направлении сегодня проводятся, и нам необходимо достигнуть этой цели. И в этом плане крайне важным остается вовлеченность, решительность и работа сопредседателей», - сказал министр.


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