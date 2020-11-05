Четверг, 5 Ноября 2020 21:07

АрмИнфо. В отношении пресс-секретаря футбольного клуба <Карабах> Нурлана Ибрагимова за публичное подстрекательство к геноциду армянского народа возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее в социальной сети Фейсбук Нурлан Ибрагимов разместил заявление, в котором буквально призвал к убийству армян. Он также оправдывал тот факт, что Турция совершила геноцид против армян. Ибрагимов уже успел удалить свою запись, но сотни пользователей прочли и сохранили ее. <:Мы должны убить армян. Мы должны убивать детей, женщин, стариков, без каких-либо различий. Мы должны убить всех. Никакой жалости и эмоций. Говорить с ними на языке закона бессмысленно. Армяне начали понимать, когда мы начали говорить с ними на языке силы. Мы должны убить:>, - написал он.

В сообщении Следственного комитета говорится, что согласно 1 статье <Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него>, принятой 9 декабря 1949г. и ратифицированной Арменией 23 июня 1993 года, геноцид, независимо от того, совершается в мирное время или военных условиях, является преступлением международного права, за совершение которого следует наказание. Согласно 3-й статье этой Конвенции, наказуемо также прямое и публичное подстрекательство к геноциду.

Согласно ч. 3 ст. 15 Уголовного Кодекса РА, иностранные граждане, совершившие преступление за пределами РА, будут приведены к уголовной ответственности, в случае если они совершили преступления, предусмотренные международным договором РА.

Уголовное дело направлено в Главное военное следственное управление Следственного комитета РА для проведения предварительного следствия.