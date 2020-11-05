Четверг, 5 Ноября 2020 21:02

АрмИнфо.Противодействие авантюризму Эрдогана в Турции существует, но очень слабо. Основные оппозиционные партии, как правые либералы, так и социал-демократы ставят во главе угла националистические рефлексы, особенно во внешней политике.

В то же время авантюризм стоящего у власти в Турции исламо-националистического альянса ведет экономику страны к катастрофе, и в этом заключается ахиллесова пята власти клана Эрдогана. Об этом в интервью Le Figaro заявил турецкий политолог, журналист и экономист Ахмет Инсель (Ahmet Insel). По его убеждению, чем глубже в кризис будет погружаться турецкая экономика, тем выше риск усиления репрессий во внутренней политике и агрессивности во внешней.

По его словам, провокации Эрдогана в адрес Франции позволяют ему укрепить позиции стоящего у власти ультранационалистического альянса. С 2016 года Эрдогану требуется поддержка ультраправых националистов, чтобы получить большинство на президентских и парламентских выборах. Брошенный Франции вызов помогает ему расширить базу сторонников и вынудить оппозиционные партии поддержать его во внешней политике. В этом, как считает эксперт, главная цель нападок на Макрона.

Во-вторых, - считает он, Эрдоган добивается для себя статуса мирового защитника мусульман, которые были унижены Западом. Он воплощает в себе национализм с явным религиозным оттенком, исламский национализм, и Макрон становится для него удобной мишенью.

В-третьих, Франция и Турция поддерживают разные лагеря в Ливии, Сирии (хотя они и были очень близки до 2013-2014 годов) и Нагорном Карабахе. Кроме того, Франция защищает Грецию в конфликте Афин с Анкарой по поводу разграничения экономических зон в Эгейском и Средиземном море: <То есть, мы видим слишком много конфликтных вопросов для того, чтобы все словесные перепалки можно было свести к личной неприязни>, - подчеркнул политолог.

Говоря о месте Турции в НАТО, эксперт отметил, что стратеги НАТО должны сами провести оценку военных и геостратегических последствий поведенческой линии Турции. Но если Турцию выставят из НАТО, не станет ли она еще большим фактором региональной нестабильности? Кроме того, устав НАТО, в целом, не предусматривает исключение.

Как бы то ни было, основные члены НАТО явно теряют доверие к Турции, и, если это продолжится, она может быть задвинута в сторону как стратегический союзник. Например, сейчас все активнее обсуждается перспектива переноса на Крит базы из Инджирлика, а также базирования французского флота на некоторых греческих островах, считает эксперт.