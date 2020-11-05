Четверг, 5 Ноября 2020 20:30

АрмИнфо.«Я неоднократно говорил – посредники должны быть нейтральными. Если они встают на чью-то сторону, то это их дело, но тогда они должны выйти из посредничества», - заявил глава династического Азербайджана, комментируя заявление официального представителя МИД РФ по поводу того, что в настоящее время осуществляется переброска в зону нагорно-карабахского конфликта членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, «у которых руки по локоть в крови».

Алиев, слова которого передают СМИ Азербайджана, отвечая на заявление, решил прибегнуть к шантажу. «Мы понимаем, что по определенным причинам некоторые страны питают особые чувства к армянам. Но, если вы посредник, прошу вас, будьте нейтральными и держитесь подальше от обвинений. Если мы начнем обвинять тех, кто обвиняет нас в связи с наемниками, в том, что они делали в различных уголках мира, то это будет очень долгий вопрос», - заявил главный пособник террористов на Кавказе Ильхам Алиев.