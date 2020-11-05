Четверг, 5 Ноября 2020 20:21

АрмИнфо.В течение дня в зоне конфликта продолжались боевые действия, силы ВС Азербайджана на разных направлениях предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы подразделениями Армии обороны. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

В частности, она отметила, что небольшие силы противника, замеченные в районе сел Карин Так и Лисагор, были уничтожены. Кроме того, в направлении Шуши было зафиксировано скопление бронетехники ВС Азербайджана. По словам Степанян, подразделениям Армии обороны удалось уничтожить военную технику противника точным огнем.