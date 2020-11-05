Четверг, 5 Ноября 2020 19:39

АрмИнфо.В течение дня противник продолжил обстрел мирных населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба Республики Арцах по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается, что в городе Мартуни противником в течение дня применялась тяжелая артиллерия, воздушная тревога в городе была объявлена единожды.

Шуши регулярно обстреливали с установки <Град>. Мишенью противника, как обычно, стали объекты гражданского и общественного значения, которым был нанесен существенный ущерб.

Дважды под обстрел сегодня попал и Степанакерт. Однако крупных разрушений в городе не наблюдалось. По предварительным данным пострадавших также нет.