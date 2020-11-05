Четверг, 5 Ноября 2020 19:15

АрмИнфо. Армения в этом году не примет участия в ежегодном конкурсе <Детское Евровидение>, которое должно состояться 29 ноября в Польше. Об этом говорится на официальной странице Конкурса.

Подобное решение обусловлено продолжающимися военными действиями в Нагорном Карабахе и объявленным военным положением в Армении. Исполнительный супервайзер <Детского Евровидения> Мартин Остердаль отметил, что Армения является одной из самых успешных участников детского Евровидения, которая в предыдущих 13-и конкурсах и ни разу не финишировала вне первой десятки. <Мы понимаем причины их ухода, но это очень печальные новости. Надеемся, встретить их в 2021 году>, - сказал он.

Отметим, что в этом году участниками конкурса станут юные представители из следующих стран: Франция, Нидерланды, Испания, Германия, Мальта, Сербия, Россия, Беларусь, Украина, Польша, Грузия и Казахстан.