Четверг, 5 Ноября 2020 19:13

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Армения представило изменения в процедуре самоизоляции и прохождения теста на коронавирус при въезде в Республику Армения. Данные изменения основаны на решении правительства РА от 31 октября 2020 года.

В частности сообщается, что если при въезде в Республику Армения гражданин того или иного государства предоставляет отрицательный тест на Covid-19 не более чем 72-часовой давности и подтверждающие документы, то необходимости в соблюдении режима самоизоляции не будет. <Согласно новому постановлению правительства, при въезде на территорию РА представляется сертификат, подтверждающий отрицательный результат обследования ПЦР диагностики коронавируса (COVID-19), не более чем 72-часовой давности. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках. Необходимо приложить подписанный бланк с печатью, с указанием всех контактных данных исследовательской организации, данные о руководителе, имя и фамилия обследуемого, а также номер документа, удостоверяющего личность, дата рождения, результат обследования>, - говорится в источнике.

При отсутствии отрицательного теста на Covid-19, прибывший на территорию Армении гражданин должен в обязательном порядке пройти тестирование в аэропорту или пунктах забора проб на пересечении сухопутной границы и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР (полимеразная цепная реакция) обследования.

В случаях если указанный сертификат утвержденной формы не имеется и необходимости в госпитализации нет, то гражданин подлежит обследованию ПЦР в пунктах забора проб в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы и обязательной самоизоляции до получения отрицательного результата обследования ПЦР.

Сообщается, что пункты забора проб осуществляют отбор проб и вводят персональные данные и регистрируют самоизоляцию в системе АРМЕД на основании документа, удостоверяющего личность, проверяя подлинность контактного номера посредством звонка на указанный номер.

Отметим, что ПЦР обследование проводится за счет прибывшего, а результаты обследования регистрируются в системе АРМЕД и предоставляются обследуемому не позднее чем в течение 48 часов. В случае отрицательного результата обследования ПЦР человек выходит из самоизоляции.