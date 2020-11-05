Четверг, 5 Ноября 2020 18:54

АрмИнфо. По предварительным данным азербайджанская сторона захватила 21 армянского военнопленного. Об этом 5 ноября в ходе пресс-конференции заявил начальник криминологического управления Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян.

Однако он заметил, что это не окончательная информация, поскольку полученные сведения о военнопленных постоянно меняются.

Вместе с тем, Варданян напомнил, что армянская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека, чтобы обязать Азербайджан предоставить точные данные об армянских военнопленных, и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении последних, в частности, с точки зрения условий их содержания и состояния здоровья.