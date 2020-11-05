Четверг, 5 Ноября 2020 18:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 24а на улице Хоренаци, собственные дома 1, 10, 19, 33, 56 на 1- ом тупике Хоренаци, жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 90, 96, 98 на улице Налбандяна, жилой дом 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17?00 жилой дом 5 на переулке Азатутяна, жилой дом 2а на пр. Азатутяна, жилой дом 24/1 на пр. Комитаса, жилой дом 57 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 88 на улице Гр. Арцруни, абоненты (не являющиеся жильцами) квартала "Джрвеж-Дзорахбюр";

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Сафаряна, Ширак, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11?00-16?00 община Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы 'Муш" и "Пахстаканнери", улицы 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11?00-17?00 частично села Камарис, Капутан, Гегашен, Верин Птгни; частично частные дома Неркин Птгни;

в Ширакской области:

12?00-16?00 улицы Г.Саргсяна, 8 Марта, Сагманапагнери, Волкова, приусадебный участок N206 комплекса 'Черкези Дзор" в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.