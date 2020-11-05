Четверг, 5 Ноября 2020 17:59

АрмИнфо.Россия вновь призывает стороны нагорно-карабахского конфликта проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Об этом 5 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. коснувшись ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

При этом она подчеркнула, что ситуация в зоне конфликта по прежнему остается крайне сложной, продолжается взаимная перестрелка. "Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения урегулирования на основе базовых принципов", - сказала Захарова, напомнив, что в этом ключе президент России Владимир Путин 1 и 2 ноября провел интенсивный обмен мнениями с лидерами Армении и Азербайджана.

Она также добавила, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась в беседах главы МИД РФ и замминистра иностранных дел России с зарубежными коллегами.

"Очередной попыткой международного сообщества найти скорейший выход из драматической ситуации вокруг Нагорного Карабаха стала встрече сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве 30 октября с главами МИД Армении и Азербайджана. Ранее прошли консультации с президентом Международного комитете красного Креста и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Свою поддержку миротворческим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху продемонстрировали и другие члены ОБСЕ на заседании 3 ноября в Вене", - подытожила Захарова.