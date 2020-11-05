Четверг, 5 Ноября 2020 17:59

АрмИнфо. По поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, у которых руки по локоть в крови, в зону нагорно- карабахского конфликта. Об этом 5 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, отвечая на вопрос, учитывая тот факт, что по заявлению главы российского внешнеполитического ведомства число наемников в зоне карабахского конфликта достигает 2тысяч, какие Россия готова принять меры по нейтрализации террористов в Азербайджане, она отметила, что не может ответить на все аспекты этого вопроса, поскольку нужно мнение экспертов занимающихся контртеррористической проблематикой.

"Я со своей стороны могу сказать, что по поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, у которых руки по локоть в крови, в зону нагорно-карабахского конфликта. О чем вы, собственно говоря, знаете, поскольку процитировали интервью главы МИД России Сергея Лаврова. Причем речь идет о радикально настроенных наемниках. Они исповедуют идеологию джихадизма. Все это не может не вызывать у нас серьезного беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье", - резюмировала Захарова

Отметим, что днями ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что численность наемников с Ближнего Востока в зоне карабахского конфликта приближается к двум тысячам. Лавров подчеркнул, что Россию беспокоит интернационализация конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока.

"Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", - сказал он. Глава МИД России отметил, что тема террористов-наемников затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также в регулярных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Сегодня, глава Азербайджана реагируя на это заявление Лаврова, заверил, что эти обвинения необоснованны. "Если говорить искренне, сожалею, что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата, пользуются этими не нашедшими свое подтверждение информациями и слухами. Это, во-первых. Во-вторых, у нас нет никаких наемников. Я говорил об этом неоднократно. У нас есть армия, состоящая из 100 тысяч бойцов, и, если мы объявим полную мобилизацию, то сможем собрать в разы больше этого. Но в отличие от Армении мы этого не делаем. Нет ни одного доказательства того, что на нашей стороне сражается какой-либо иностранный боец", - отметил азербайджанский лидер, обвинив некоторые страны в двоих стандартах.

"Я неоднократно говорил - посредники должны быть нейтральными. Если они встают на чью-то сторону, то это их дело, но тогда они должны выйти из посредничества. У каждой страны может быть хорошее или плохое отношение к любой стране. Мы понимаем, что по определенным причинам некоторые страны питают особые чувства к армянам. Если они говорят об этом от имени своих стран, то мы не возражаем против этого. Но, если вы посредник, прошу вас, будьте нейтральными и держитесь подальше от обвинений. Если мы начнем обвинять тех, кто обвиняет нас в связи с наемниками, в том, что они делали в различных уголках мира, то это будет очень долгий вопрос. Мы этого не делаем. Поэтому ждем от партнеров того же самого", - подытожил Алиев.