Четверг, 5 Ноября 2020 17:57

АрмИнфо. В Генеральной прокуратуре в связи с применением Азербайджаном беспилотных летательных объектов против Армении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно источнику, 4 ноября с 19:30 до 21:30 в воздушном пространстве приграничной Гегаркуникской области Армении были обнаружены и уничтожены 4 беспилотника противника.

"Руководство Азербайджана нарушив трёхстороннее соглашение о перемирии от 1994 года, а также запрет на агрессивные военные действия, принятый на сессии ГА ООН, а а так же нарушив Женевскую конвенцию "О защите гражданского населения во время войны", обстрелял гражданское население и гражданскую инфраструктуру, избрав мишенью именно мирное население Республики Армения.

ВС Азербайджана применили беспилотники против сел Хачахбюр, Шатджрек, Мец Масрик и Акунк Гегеркуникской области. Таким образом, противник посягнул на территориальную целостность Армении. Беспилотники были обнаружены и уничтожены", - подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по 384 (Агрессивная война - Ред.) и 390 (Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов - Ред.) статьям УК РА. Дело передано в Следственный комитет Армении.