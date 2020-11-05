Четверг, 5 Ноября 2020 17:18

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что армянская сторона не представила никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху. Такое мнение он выразил в интервью испанскому агентству EFE.

"Говоря о компромиссах, Армения не говорит ничего конкретного, только о самоопределении. Но самоопределение не компромисс с их стороны>. Алиев отметил, что именно поэтому с первых дней активных столкновений Баку потребовал у армянской стороны график вывода войск из Карабаха и окружающих его районов. "Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад", - опять слукавил глава династического Азербайджана, прекрасно понимая, что без защиты Армии обороны, азербайджанские войска совместно с ближневосточными наемниками-террористами устроили бы там геноцид мирного населения.

При этом Алиев не видит смысла во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что говорит, что все его слова о поиске компромиссов - дипломатическая инсинуация.