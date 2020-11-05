Четверг, 5 Ноября 2020 16:57

АрмИнфо. Лица, участвующие в боевых действиях, в том числе на добровольной основе, получат бесплатную медпомощь и лекарства, включенные в перечень основных лекарственных средств. Соответствующее решение приняло Правительство Армении.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Армении, лекарства предоставляют участковые поликлиники. В случае добровольцев, лицо должно предоставить в свою участковую поликлинику справку о призыве призывника, зарегистрированного в запасе