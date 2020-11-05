Четверг, 5 Ноября 2020 16:20

АрмИнфо.Очередной добровольческий отряд езидов имени Кярама Слояна отправляется на передовую. Об этом сообщает "Зинуж Медиа".

Члены отряда заявили, что не допустят очередного геноцида и они готовы сражаться вместе с армянским народом. Командир отряда подчеркнул, что всем известно о том, какое оружие использует противник, но их этим не напугать.

Он также подчеркнул, что на стороне противника сражаются наемники, кооторых заставляют воевать за деньги, а езиды добровольно хотят помочь братскому армянскому народу. И сражаться вместе плечом к плечу во имя Армении и Арцаха. Ни у кого из отряда не возникает даже

сомнений в том, что армянская сторона обязательно победит.

Отметим, что Кярам Слоян езид по национальности был зверски убит в Арцахе азербайджанцами во время четрырехдневной апрельской войны. Ему отрезали голову и выложили видеозапись в интернет