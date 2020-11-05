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АрмИнфо.82 инвестпроекта стоимостью 454,3 млрд тенге планируют реализовать до конца года в Алматы. Объем инвестиций в основной капитал Алматы за 9 месяцев текущего года достиг 608,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С начала текущего года реализовано 34 проекта на 179 млрд тенге. В том числе 19 многофункциональных жилых комплексов (МЖК) на 130,7 млрд тенге и 7 проектов на 32,6 млрд тенге в сфере обрабатывающей промышленности. Это заводы по производству автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan, бумажных изделий Papirone, масложировой продукции «Маслодел», автоматических ворот DoorHan. Кроме того, созданы промышленные парки «Бротмастер», Samruk Group, Ala Estate.
Введено в строй 3 объекта социального назначения, в том числе школа TAMOS & Prestige, международная школа имени Шокана Валиханова, многофункциональный музыкальный центр SEN. Также построено 5 объектов в сфере торговли и услуг населению.
До конца года планируется реализовать 82 инвестиционных проекта стоимостью 454,3 млрд тенге. В частности, 67 МЖК, 5 проектов в сфере обрабатывающей промышленности – подключение новой линии по производству квадратной заготовки завода «Казферросталь», расширение действующего завода по производству картона и бумаги «Интермультисервис», запуск второй линии завода по производству кабельной продукции «Евразкабель», строительство завода по производству автоклавного ячеистого газобетона «Г.С.Г. Высотник».
|Арцрун Ованнисян: Операция «Гёрбагёр» успешно продолжается
|«Британский лев» вновь разжигает войну
|Глава МИД Армении подчеркнул важность внедрения системы верификации для достижения договорённости о прекращении режима огня в Арцахе
|Следком Армении: В отношении пресс-секретаря азербайджанского ФК <Карабах> возбуждено уголовное дело
|Турецкий политолог: Чем глубже в кризис будет погружаться турецкая экономика, тем выше риск усиления репрессий во внутренней политике и агрессивности во внешней
|Ильхам Алиев пригрозил России шантажом
|Армии обороны Арцаха удалось уничтожить военную технику противника точным огнем
|Американский город Энглвуд Клифс признал Республику Арцах
|ГСЧС: Мишенью противника продолжают оставаться мирные населенные пункты Арцаха
|Впервые Армения не примет участия в Детском Евровидении
|МИД представило изменения в порядок въезда на территорию Армении и прохождения теста на Covid-2019
|По предварительным данным число армянских военнопленных достигло 21
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го ноября
|Захарова: Россия вновь призывает стороны карабахского конфликта проявлять крайнюю сдержанность
|Москва: В зону карабахского конфликта перебрасывают наемников с Ближнего Востока, у которых руки по локоть в крови
|Возбуждено уголовное дело по поводу применением Азербайджаном БПЛА против Армении
|Шаварш Кочарян: Консультации с Россией по предоставлению помощи Армении, продолжаются
|Алиев обвиняет Армению в отсутствии конкретики. Его конкретика - вывод войск и новый геноцид
|Минздрав Армении: Лица, участвующие в боевых действиях получат бесплатную медпомощь и лекарства
|Итальянские Дрена и Бледжо-Супериоре признали независимость Арцаха
|Замминистра: В реальности решение нагорно-карабахского конфликта определяется на поле боя
|Очередной добровольческий отряд езидов имени Кярама Слояна отправляется на передовую
|Вена – задержанные представляли террористический интернационал
|На рознично-оптовом рынке <Сурмалу> выявлена партия спреда <Тульчинка>, предназначенная для азербайджанского рынка
|Указом Арутюняна ряд полицейских Арцаха посмертно награждены медалями "За отвагу"
|Вражеские силы продолжают нести серьезные потери в боях с АО Арцаха
|В Союзе армян Украины рассказали об оказываемой жителям Арцаха помощи
|Замминистра: МИД Армении находится на ежедневной связи с Европейским Союзом по вопросу Карабаха
|Президент Армении: Международное сообщество дало маху, позволив Турции вести себя так, как она ведет себя сегодня
|Европейский депутат: Я призываю ЕС самым решительным способом осудить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении
|Испанский депутат призвал мир предотвратить второй геноцид армян в Арцахе
|Араик Арутюнян выразил благодарность Сейрану Оганяну за оборону Шуши
|Зограб Мнацаканян: На сегодняшний день встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована
|Женщины и дети из Арцаха проводят акцию протеста перед зданием посольства Германии в Армении
|В Армении выявлено 2413 новых случаев коронавируса
|Армяне России продолжают помогать населению Арцаха
|Подразделения АО Арцаха и резервисты отбили наступление противника на восточном фланге
|Посольство России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Вражеские силы обстреливают Бердзор и Шуши
|Аналитик: В политическом плане письмо Пашиняна Путину - свидетельство исчерпанных путей
|Министр: У Арцаха нет будущего в составе Азербайджана ни в каком статусе
|Администрация Twitter заблокировала аккаунт Байрамова из-за нарушения политики соцсети
|Парламентарий: Обращение в Гаагу - залог перелома в дипломатическом разрешении арцахской проблемы
|На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение
|Завод АРМЕНАЛ обновляет облик
|Глава МИД РА: Вопрос безопасности является главным в повестке МИД Армении
|Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В связи с ремонтными работами Дилижанский тоннель будет частично обесточен
|Канадский Лаваль признал независимость Республики Арцах
|Ованнисян: Вражеские силы на рассвете подвергли артобстрелу Шуши и Мартуни
|АО Арцаха: Противник продолжает попытки наступления в восточном, юго-восточном и южном направлениях фронта
|Компания Garmin против использования своей продукции в военных целях
|ЕСПЧ выступил с заявлением по поводу продолжающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе
|Арцрун Ованнисян: Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад
|Джейхун Байрамов пишет твиты, под которыми можно написать "Без слов"
|ВС Армении сбили очередной беспилотник
|В Арцахе с начала войны были убиты 46 мирных жителей – омбудсмен
|Глава МИД РА принял участие в 130-м онлайн-заседании Комитета министров Совета Европы
|В Ереване создан оперативный штаб для предоставления социальных услуг гражданам, временно покинувшим Арцах
|Омбудсмен Армении сообщил, что доказательства об этнических чистках, проводимых со стороны Азербайджана в Арцахе, направлены в ООН и ЕСПЧ
|Читать больше
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