Четверг, 5 Ноября 2020 15:59

АрмИнфо.82 инвестпроекта стоимостью 454,3 млрд тенге планируют реализовать до конца года в Алматы. Объем инвестиций в основной капитал Алматы за 9 месяцев текущего года достиг 608,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала текущего года реализовано 34 проекта на 179 млрд тенге. В том числе 19 многофункциональных жилых комплексов (МЖК) на 130,7 млрд тенге и 7 проектов на 32,6 млрд тенге в сфере обрабатывающей промышленности. Это заводы по производству автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan, бумажных изделий Papirone, масложировой продукции «Маслодел», автоматических ворот DoorHan. Кроме того, созданы промышленные парки «Бротмастер», Samruk Group, Ala Estate.

Введено в строй 3 объекта социального назначения, в том числе школа TAMOS & Prestige, международная школа имени Шокана Валиханова, многофункциональный музыкальный центр SEN. Также построено 5 объектов в сфере торговли и услуг населению.

До конца года планируется реализовать 82 инвестиционных проекта стоимостью 454,3 млрд тенге. В частности, 67 МЖК, 5 проектов в сфере обрабатывающей промышленности – подключение новой линии по производству квадратной заготовки завода «Казферросталь», расширение действующего завода по производству картона и бумаги «Интермультисервис», запуск второй линии завода по производству кабельной продукции «Евразкабель», строительство завода по производству автоклавного ячеистого газобетона «Г.С.Г. Высотник».