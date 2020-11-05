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АрмИнфо.Накануне министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в Вене, по подозрению в причастности к теракту, совершенного 2 ноября в столице Австрии, задержаны 14 человек. Им всем от 18 до 28 лет.
Как заявил министр «все они имеют миграционную историю… некоторые из них не являются гражданами Австрии» В отношении задержанных проводятся следственные мероприятия на счет причастности их террористической организации. К заявлению министра глава полиции Вены Герхард Пюрстл добавил, что «…некоторые из задержанных имеют двойное гражданство, в том числе Турции, Бангладеш, Северной Македонии и России».
Напомним, что вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба, входе которого погибли 4 человека погибли, более 20-ти пострадали. Один из нападавших полицейскими был застрелен.
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|Глава МИД Армении подчеркнул важность внедрения системы верификации для достижения договорённости о прекращении режима огня в Арцахе
|Следком Армении: В отношении пресс-секретаря азербайджанского ФК <Карабах> возбуждено уголовное дело
|Турецкий политолог: Чем глубже в кризис будет погружаться турецкая экономика, тем выше риск усиления репрессий во внутренней политике и агрессивности во внешней
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|ГСЧС: Мишенью противника продолжают оставаться мирные населенные пункты Арцаха
|Впервые Армения не примет участия в Детском Евровидении
|МИД представило изменения в порядок въезда на территорию Армении и прохождения теста на Covid-2019
|По предварительным данным число армянских военнопленных достигло 21
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го ноября
|Захарова: Россия вновь призывает стороны карабахского конфликта проявлять крайнюю сдержанность
|Москва: В зону карабахского конфликта перебрасывают наемников с Ближнего Востока, у которых руки по локоть в крови
|Возбуждено уголовное дело по поводу применением Азербайджаном БПЛА против Армении
|Шаварш Кочарян: Консультации с Россией по предоставлению помощи Армении, продолжаются
|Алиев обвиняет Армению в отсутствии конкретики. Его конкретика - вывод войск и новый геноцид
|Минздрав Армении: Лица, участвующие в боевых действиях получат бесплатную медпомощь и лекарства
|Итальянские Дрена и Бледжо-Супериоре признали независимость Арцаха
|Замминистра: В реальности решение нагорно-карабахского конфликта определяется на поле боя
|Очередной добровольческий отряд езидов имени Кярама Слояна отправляется на передовую
|Вена – задержанные представляли террористический интернационал
|На рознично-оптовом рынке <Сурмалу> выявлена партия спреда <Тульчинка>, предназначенная для азербайджанского рынка
|Указом Арутюняна ряд полицейских Арцаха посмертно награждены медалями "За отвагу"
|Вражеские силы продолжают нести серьезные потери в боях с АО Арцаха
|В Союзе армян Украины рассказали об оказываемой жителям Арцаха помощи
|Замминистра: МИД Армении находится на ежедневной связи с Европейским Союзом по вопросу Карабаха
|Президент Армении: Международное сообщество дало маху, позволив Турции вести себя так, как она ведет себя сегодня
|Европейский депутат: Я призываю ЕС самым решительным способом осудить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении
|Испанский депутат призвал мир предотвратить второй геноцид армян в Арцахе
|Араик Арутюнян выразил благодарность Сейрану Оганяну за оборону Шуши
|Зограб Мнацаканян: На сегодняшний день встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована
|Женщины и дети из Арцаха проводят акцию протеста перед зданием посольства Германии в Армении
|В Армении выявлено 2413 новых случаев коронавируса
|Армяне России продолжают помогать населению Арцаха
|Подразделения АО Арцаха и резервисты отбили наступление противника на восточном фланге
|Посольство России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Вражеские силы обстреливают Бердзор и Шуши
|Аналитик: В политическом плане письмо Пашиняна Путину - свидетельство исчерпанных путей
|Министр: У Арцаха нет будущего в составе Азербайджана ни в каком статусе
|Администрация Twitter заблокировала аккаунт Байрамова из-за нарушения политики соцсети
|Парламентарий: Обращение в Гаагу - залог перелома в дипломатическом разрешении арцахской проблемы
|На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение
|Завод АРМЕНАЛ обновляет облик
|Глава МИД РА: Вопрос безопасности является главным в повестке МИД Армении
|Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В связи с ремонтными работами Дилижанский тоннель будет частично обесточен
|Канадский Лаваль признал независимость Республики Арцах
|Ованнисян: Вражеские силы на рассвете подвергли артобстрелу Шуши и Мартуни
|АО Арцаха: Противник продолжает попытки наступления в восточном, юго-восточном и южном направлениях фронта
|Компания Garmin против использования своей продукции в военных целях
|ЕСПЧ выступил с заявлением по поводу продолжающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе
|Арцрун Ованнисян: Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад
|Джейхун Байрамов пишет твиты, под которыми можно написать "Без слов"
|ВС Армении сбили очередной беспилотник
|В Арцахе с начала войны были убиты 46 мирных жителей – омбудсмен
|Глава МИД РА принял участие в 130-м онлайн-заседании Комитета министров Совета Европы
|В Ереване создан оперативный штаб для предоставления социальных услуг гражданам, временно покинувшим Арцах
|Омбудсмен Армении сообщил, что доказательства об этнических чистках, проводимых со стороны Азербайджана в Арцахе, направлены в ООН и ЕСПЧ
|Читать больше
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