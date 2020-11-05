Четверг, 5 Ноября 2020 15:47

АрмИнфо. Инспекционный орган по безопасности продуктов питания на рознично-оптовом рынке <Сурмалу> выявил партию спреда <Тульчинка> российского производства (жирностью 82,5%), предназначенную для азербайджанского рынка.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по безопасности продуктов питания, об этом свидетельствует маркировка на этикете продукта. Сообщается, что в результате надзорных мероприятий было выявлено, что в Армению данная продукция была импортирована предприятием ООО <АртИмпорт>.

Согласно источнику, реализация этой партии спреда остановлена. На данный момент специалисты Инспекционного органа проводят соответствующую работу в компании <АртИмпорт>, чтобы выяснить при каких обстоятельствах продукция, предназначенная для азербайджанского рынка, оказалась на торговых прилавках Армении.

<Просим граждан быть бдительными, и при обнаружении подобного товара в любом из пунктов реализации сообщить инспекционному органу, позвонив на номер горячей линии: 010 206040 или 0120906090>, - говорится в сообщении.